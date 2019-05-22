Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Пятеро детей попали в больницу после взрыва газового баллона в поселке Малышева Свердловской области, сообщили ТАСС в среду в местной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"Четыре ребенка из девятого класса и один из восьмого класса пострадали в результате взрыва в поселке Малышева. Все дети госпитализированы в больницу Асбеста, у одного из них сильные ожоги", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета ТАСС уточнили, что жизни подростков ничего не угрожает. По данным областной прокуратуры, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Воспламенение произошло из-за того, что подростки решили подсветить себе в темном помещении спичками. Пострадавшие сами обратились за помощью в больницу", - рассказали в пресс-службе управления СК. По предварительным сведениям, газовый баллон был негерметичен.

По факту происшествия проводятся проверки.

В новость внесены изменения (21:43 мск) - добавлены подробности происшествия.