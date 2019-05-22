В результате ДТП в Италии пострадали девять граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН, 22 мая. /ТАСС/. Девять граждан Казахстана пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Италии. Об этом в среду сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Италии, были девять граждан Казахстана. Из них пять - госпитализированы, а остальные четыре человека будут размещены в отеле. У пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что казахстанский дипломат находится рядом с соотечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан оповещены о произошедшем.

Как ранее ТАСС сообщили в префектуре Сиены, всего в автобусе находились 55 человек. Среди них - граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Украины и Израиля, уточнили в ведомстве, подчиняющемся МВД.

Одна россиянка - гид, сопровождавшая группу на экскурсию в Сиену, погибла. ДТП произошло утром на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус съехал с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП пострадали более 30 пассажиров.