Водитель попавшего в ДТП в Италии туристического автобуса взят под стражу

РИМ, 23 мая. /ТАСС/. Итальянские следователи задержали водителя, управлявшего сорвавшимся в овраг на трассе в районе города Сиена туристическим автобусом. Как в четверг сообщает агентство ANSA , решение о его аресте должно быть в течение дня одобрено судьей предварительного следствия.

35-летний итальянец, согласно первым выводам следствия, отвлекся, и это привело к ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина, гражданка России, сопровождавшая группу на экскурсию в Сиену из курортного города Монтекатини-Терме. Пострадали почти 40 человек, 19 из которых - россияне. Состояние троих граждан РФ оценивается как тяжелое и средней тяжести. Водитель обвиняется в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам.

В автобусе находилось 55 туристов из РФ и бывших советских республик, а также Румынии и Израиля. ДТП произошло в среду в 09:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус вылетел с дороги и упал в овраг, перевернувшись.