Источник: силовики задержали дагестанского депутата по подозрению в отчуждении земель

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов задержан в рамках уголовного дела о преступном сообществе, деятельность которого связана с незаконным отчуждением земель, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Вчера у него прошли обыски. Позднее он был задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - сообщил собеседник. По его словам, претензии у следствия к Раджабову относятся к периоду его работы в администрации Махачкалы.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.