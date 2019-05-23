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Источник: силовики задержали дагестанского депутата по подозрению в отчуждении земель

Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время суд изберет меру пресечения Фикрету Раджабову

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов задержан в рамках уголовного дела о преступном сообществе, деятельность которого связана с незаконным отчуждением земель, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Вчера у него прошли обыски. Позднее он был задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - сообщил собеседник. По его словам, претензии у следствия к Раджабову относятся к периоду его работы в администрации Махачкалы.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

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