Браконьера задержали по подозрению в убийстве егеря под Владимиром

ВЛАДИМИР, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего охотника, который подозревается в убийстве егеря при исполнении служебных обязанностей. По предварительным данным, подозреваемый занимался в лесу браконьерством, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя поселка Уршельский Гусь-Хрустального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 21 мая 2019 года подозреваемый с отчимом из Гусь-Хрустального района прибыл в Собинский район для охоты на лося, несмотря на то, что она запрещена. Услышав в лесу выстрелы, егерь на служебном УАЗе проследовал к лесному массиву. Егерь обнаружил браконьеров и, как предполагает следствие, высказал им законные претензии. В ходе инцидента 22-летний парень, находившийся в состоянии опьянения, выстрелил в мужчину из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью, в результате огнестрельной раны лица и шеи потерпевший скончался на месте преступления.

Скрываясь от преступления, подозреваемый и его отчим на служебной автомашине потерпевшего проехали более 20 км, а затем бросили автомобиль и пока неустановленным способом добрались до Гусь-Хрустального района домой. У браконьеров изъято охотничье ружье, не зарегистрированное в установленном порядке.

Как отмечается, сообщение об исчезновении 55-летнего жителя Собинского района, работавшего в должности егеря местного охотхозяйства, поступило в правоохранительные органы утром 22 мая 2019 года. По результатам проведенных мероприятий тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в лесу вблизи деревни Березняки. Применение грамотной тактики позволило раскрыть преступление по горячим следам, подозреваемый задержан.

В суд готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.