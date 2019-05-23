Курганский подросток умер после урока физкультуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток в поселке Варгаши Курганской области почувствовал себя плохо на уроке физкультуры, после госпитализации он умер. Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным установлено, что 13 мая текущего года в школе рабочего поселка Варгаши во время урока по физической культуре 15-летнему юноше стало плохо и он упал. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу, затем из рабочего поселка Варгаши в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста. 18 мая подросток скончался, причина его смерти устанавливается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проводится доследственная проверка. "В ходе проверки следователи тщательно изучат причины и условия, способствовавшие произошедшему, и дадут всестороннюю правовую оценку ответственным должностным лицам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.