Суд на 800 тыс. рублей снизил штраф за взятку экс-главе владимирского УФНС

ВЛАДИМИР, 23 мая. /ТАСС/. Владимирский областной суд снизил штраф, назначенный осужденному за взятку бывшему руководителю регионального УФНС Сергею Кошелеву с 1,3 млн рублей до 500 тыс. рублей, а также снял арест с его имущества. Об этом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы в четверг сообщается на сайте суда.

"Апелляционная инстанция постановила снизить штраф, назначенный Сергею Кошелеву, с 1,3 млн до 500 тыс. рублей. Также на полгода сокращен срок лишения права занимать должности в органах Федеральной налоговой службы России, связанные с осуществлением организационно - распорядительных полномочий. Он составил 1 год 6 месяцев. Арест на имущество, принадлежащее осужденному, был снят", - говорится на сайте суда.

Как уточняется, в апелляционной жалобе осужденный просил суд уменьшить размер штрафа или смягчить наказание, считая его чрезмерно суровым, полагая, что суд первой инстанции не учел материальное положение его семьи. Обвинение настаивало на дополнительной конфискации в бюджет РФ более 100 тыс. рублей дохода от беспроцентных займов.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционная жалоба осужденного - без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее Кошелев признал вину в том, что получал взятки от местного предпринимателя за обещание не принимать мер ответственности в случае выявления налоговых нарушений в ходе проверок. В январе 2018 года в отношении Кошелева было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), он был отправлен под домашний арест. В ходе следствия было установлено, что сумма взятки составила не 1,1 млн рублей, а около 135 тыс. рублей, дело было переквалифицировано на ч. 2. ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном размере").

Весной 2017 года Кошелев перешел из УФНС на работу в администрацию Владимирской области, где работал в должности директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.