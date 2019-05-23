Прокурор просит три года колонии для обвиняемого в экстремизме активиста Милосердова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Прокурор в ходе прений сторон в Нагатинском суде Москвы попросил назначить три года колонии активисту и экс-кандидату в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петру Милосердову, обвиняемому в создании экстремистского сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"В ходе прений сторон в Нагатинском районном суде Москвы прокурор попросил назначить Милосердову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишить его права на руководство организациями на шесть лет и назначить два года ограничения свободы", - сказал собеседник агентства.

Милосердову инкриминируются три преступления: создание экстремистского сообщества, пособничество в изготовлении и использовании поддельного внутреннего паспорта гражданина РФ, предъявленного Милосердовым при его фактическом задержании 23 января 2018 года. Он находится под стражей.

Милосердов был депутатом муниципального собрания Войковского района столицы. По данным источника ТАСС, он также является фигурантом уголовного дела об экстремизме в отношении осужденного ранее лидера запрещенной в РФ националистической организации "Русские" Александра Поткина. До задержания он 2,5 года находился в розыске. Обвинения в экстремизме ему предъявлялись заочно.