СМИ: самолет совершил вынужденную посадку в Барселоне из-за угрозы о заложенной бомбе

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Самолет испанской авиакомпании Vueling совершил вынужденную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы нахождения на борту взрывного устройства. Об этом перевозчик сообщил в четверг в Twitter.

"Аэропорт Париж Шарль-де-Голль сообщил о возможной угрозе заложенной бомбы, - отметили в Vueling. - Капитан, следуя правилам безопасности, решил приземлиться в Барселоне. Экипаж и пассажиры в безопасности". По данным государственного управления аэропортов (AENA), силы безопасности Испании подтвердили, что угроза оказалась ложной.

По данным газеты El Periodico, самолет вылетел из Парижа и направлялся в Ивису (автономное сообщество Балеарские острова).

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