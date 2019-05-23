Один из задержанных в Астрахани радикалов арестован на два месяца

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца одного из задержанных участников радикальной группировки, которая планировала нападения с применением самодельных взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Одному из задержанных участников экстремистского сообщества - жителю Краснодарского края - суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Остальным (двум астраханцам) мера пресечения будет избрана завтра", - сказал Хегай.

Ранее со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщалось, что задержанные - активные члены молодежного неформального объединения праворадикального толка. Они пропагандировали националистическую идеологию, осуществляли вербовку и координацию деятельности новых участников группировки, организовывали и проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства. Кроме того, задержанные планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств.

Как сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета РФ, в ходе обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены взрывчатые вещества, коктейли Молотова, литература с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества").