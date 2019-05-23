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В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

По предварительным данным источника в силовых структурах, один из обнаруженных ранее состоял на учете у психиатра

ТАСС, 23 мая. Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.

"В квартире на улице 49 комплекс в Набережных Челнах обнаружены три трупа с ножевыми ранениями. Это члены семьи, среди них мать, сын и, предположительно, отец", - сказал источник.

Он уточнил, что, по предварительной информации, один из членов семьи - мужчина - состоял на учете у психиатра, он мог убить родственников, а затем себя. Сейчас проводится осмотр места происшествия.

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