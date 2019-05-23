СК возбудил уголовное дело после обнаружения новорожденного в траве у дома под Тамбовом

ТАМБОВ, 23 мая. /ТАСС/. СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка в траве у заброшенного дома в поселке Мордово Калужской области. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления по региону.

Девочку обнаружила местная жительница днем 22 мая. Она отнесла новорожденную в районную больницу, где врачи диагностировали у ребенка признаки переохлаждения.

"По факту обнаружения новорожденной девочки следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным СК, сотрудники полиции уже установили предполагаемую мать ребенка. Ею оказалась 31-летняя женщина, проживающая на соседней улице с малолетним сыном. Известно, что подозреваемая на учете в женской консультации не состояла, факт беременности и рождения ребенка отрицает, однако соседи подтверждают указанные факты.

"В настоящее время в связи с ее эмоционально-психическим состоянием она госпитализирована в медицинское учреждение. Для подтверждения родства предполагаемой матери и найденного ребенка назначена и проводится генетическая экспертиза", - сообщает СК.