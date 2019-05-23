Седьмое уголовное дело возбуждено в отношении экс-замначальника рязанской колонии

ТАСС, 23 мая. Обвинение по седьмому эпизоду уголовного дела о коррупции предъявлено бывшему заместителю начальника исправительной колонии УФСИН РФ по Рязанской области. Об этом в четверг на своем сайте сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений области, обвиняемого в получении взяток за совершение заведомо незаконного бездействия (ч. 3 ст. 290 УК РФ - 5 эпизодов), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ - 2 эпизода)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 ноября 2018 года заместитель начальника одной из исправительных колоний УФСИН России по Рязанской области получил взятку в виде телевизора стоимостью около 10 тыс. рублей за незаконные действия, связанные с проносом на территорию исправительной колонии телевизора для осужденного.

Ранее в отношении обвиняемого было возбуждено шесть уголовных дел. По данным следствия, на протяжении 2016-2018 годов обвиняемый получал взятки в виде денег и ценного имущества за совершение в отношении осужденных заведомо незаконного бездействия, в том числе за предупреждение их о предстоящих проверках, неприменение мер ответственности за пользование осужденными сотовыми телефонами и иные нарушения. Кроме того, весной и осенью 2017 года он обнаружил и изъял у осужденных мобильные телефоны, однако не оформил изъятие и стал пользоваться ими в личных целях.

Преступная деятельность должностного лица выявлена и пресечена в результате взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ России, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности которых следственным органом были возбуждены уголовные дела. Они объединены в одно производство, бывшему сотруднику исправительного учреждения предъявлено обвинение по всем эпизодам преступной деятельности. По ходатайству следователя ранее судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.