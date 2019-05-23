Суд оставил в СИЗО обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки до конца июля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы продлил до 27 июля срок ареста Денису Чуприкову, обвиняемому в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому Чуприкову еще на два месяца, то есть до 27 июля", - сказала пресс-секретарь Юлия Сухинина.

Чуприков ранее осознал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователь заявил о необходимости проведения стационарной психолого-психиатрической экспертизы.