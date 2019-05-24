Пожизненное заключение грозит жителю Абакана, сжегшему 5 человек

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура республики Хакасия утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя Абакана, который умышленно поджог дом, в результате чего погибли 5 человек, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя Абакана. Он обвиняется в умышленном причинении смерти двум и более лицам, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следствие установило, что летом прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из личной неприязни поджег деревянное строение, в котором находились люди. В результате погибли пять человек.

Сообщается, что уголовное дело передали в Верховный Суд республики Хакасия.