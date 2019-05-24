AFP: не менее шести альпинистов погибли при восхождении на Эверест в мае

ТАСС, 24 мая. По меньшей мере шесть человек погибли при восхождении на высочайший пик планеты Эверест (8848 м) с начала мая - открытия весеннего альпинистского сезона в Гималаях. Об этом в пятницу сообщает Agence France Presse (AFP) со ссылкой на власти Непала и организаторов экспедиций.

Ранее AFP информировало о трех погибших альпинистах из США и Индии, а также о пропавшем без вести ирландце.

"Еще два альпиниста из Индии погибли вчера [23 мая] на Эвересте", - приводит агентство слова представителя Министерства культуры, туризма и авиации Непала. В свою очередь организаторы экспедиций, передает AFP, подтвердили гибель еще одного человека, однако его гражданство не указывается.

В 2018 году при восхождении на высочайший пик планеты погибли пять человек в течение весеннего альпинистского сезона в мае, который по погодным условиям считается наиболее благоприятным для покорения гималайских вершин.

Для властей Непала доход от экспедиций альпинистов является важным. В 2018 году каждый иностранный спортсмен обязан был заплатить за поход в горы сумму от $11 тыс., местные спортсмены - от $710.