Суд предварительного следствия установил причины ДТП автобуса с туристами в Италии

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Судья предварительного следствия в Сиене освободил из-под стражи водителя, управлявшего туристическим автобусом с российскими туристами, который попал в ДТП 22 мая. Как сообщает в пятницу газета Il Messaggero, суд принял причиной аварии отвлечение водителя от дороги, отпустив 35-летнего Леонардо Санторо на свободу, но запретив ему управлять автобусом и перевозить людей на протяжении года.

По информации издания, судья согласился с версией следствия о том, что водитель отвлекся от управления автобусом. На основании показаний свидетелей, представленных следствием, а также самого Санторо, суд признал, что во время движения автобуса водитель стал переключать аудиосистему. "Других причин, за исключением отвлечения внимания, не существует", - постановил суд. Ранее сообщалось, что водитель прошел тест на наличие следов алкоголя и наркотических веществ в крови, который показал отрицательный результат.

Как указали ТАСС источники в прокуратуре Сиены, Санторо предстоит предстать перед судом по обвинению в свершении ДТП с летальным исходом и нанесении ущерба здоровью третьим лицам. За подобные преступления итальянское законодательство предусматривает тюремный срок, однако наказание может быть смягчено ввиду разных причин.

Автобус с 55 русскоговорящими туристами из РФ, бывших советских республик, а также Румынии и Израиля попал в среду в ДТП на трассе в районе Сиене, куда группа направлялась на экскурсию с термального курорта Монтекатини-Терме. В ДТП погибла российская сопровождающая. Около 40 человек, из которых 19 граждан РФ, пострадали. На данный момент, по данным посольства РФ в Италии, в больнице находятся три пострадавшие женщины, но их состояние позволяет говорить о скорой выписке и транспортировке на родину для дальнейшего лечения.