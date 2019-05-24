AFP: расследование взрыва в Лионе передали антитеррористическому подразделению прокуратуры

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию взрыва, произошедшего в пятницу в Лионе. Об этом сообщило AFP.

По его данным, на место прибыл прокурор Парижа Реми Эйтз. Кроме него, там уже находится глава лионской метрополии Давид Кимельфельд и префект региона Овернь-Рона-Альпы. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил, что следит за развитием событий вокруг происшествия.

Сейчас на месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатами, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой").

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Как сообщил телеканал BFMTV, прокуратура уже начала расследование в связи с покушением на убийство. По данным источников телеканала, речь идет о по меньшей мере 13 пострадавших. Посольство РФ сообщило, что пока не располагает данными о россиянах среди пострадавших после взрыва в Лионе.

Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде резаных гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку. Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками.