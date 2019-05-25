В дельфинарии в Севастополе произошел пожар

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 110 кв. м в одном из строений на территории дельфинария в Севастополе, животные и люди не пострадали, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около восьми часов утра. Прибывшее на место пожарные обнаружили, что горит "смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария".

"В связи с угрозой распространения пожара силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 кв. м", - сообщили в пресс-службе, отметив, что месте ЧП работали 23 спасателя и девять единиц техники.

Как сообщил ТАСС сотрудник дельфинария, пожар произошел в хозяйственной постройке и серьезных повреждений нет, животные не пострадали, однако на время дельфинарий приостановит работу. "Примерно два-три дня, до вторника, пока подключим электричество, мы не будем работать", - сказал собеседник агентства.