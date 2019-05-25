Двое пострадавших в результате взрыва в Лионе остаются в больницах

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Два человека, пострадавшие в результате взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона, остаются в больницах. Об этом в эфире телеканала BFM в субботу сообщили сотрудники медучреждений.

По их словам, жизни этих пациентов ничего не угрожает. Как сообщил мэр Лиона Жерар Колон, который утром посетил раненых, "последние потерпевшие, находящиеся в больницах, будут выписаны в ближайшие дни".

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона. Посольство РФ сообщило, что, согласно информации правоохранительных органов, россиян среди пострадавших нет. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку.