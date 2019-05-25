В центре Москвы людей эвакуируют из административного здания из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Новослободской улице в центре Москвы, уже эвакуированы 100 человек. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в администрацию здания, расположенного по адресу Новослободская улица, 16, об угрозе взрыва. Оттуда уже вывели 100 человек. На место прибыли кинологи с собаками. Сообщение о минировании проверяется", - сказал собеседник агентства.

В этом здании расположены кафе и рестораны, а также банк.