В Северной Осетии девушка, предположительно, погибла от падения на нее дерева в непогоду

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 мая. /ТАСС/. Девушка погибла в субботу в Северной Осетии, предположительно, из-за падения на нее дерева во время сильного ветра, сопровождавшегося ливнем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным властей, из-за непогоды во Владикавказе повалило почти 60 деревьев, в ряде районов наблюдаются перебои со светом из-за повреждения линий электропередачи.

"В республиканскую клиническую больницу во Владикавказе была доставлена на попутках девушка. Умерла, скорее всего, по дороге. Предположительно, попала под упавшее дерево", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют 25-27 мая в Северной Осетии сильные дожди с градом, грозой, усилением ветра до 23 м/с. На реках возможен подъем уровня воды. В горах могут сойти сели малого объема.