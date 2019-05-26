В Адыгее разыскивают пропавшую два дня назад 16-летнюю ученицу лицея

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Внимание! Вчера (24.05) пропала девочка, Дарья Шопина. 16 лет, среднего роста, зеленые глаза, волосы русые, средней длины, на лице есть несколько заметных родинок. В волосах маленький крабик. Одета была в черные брюки, белую рубашку и синюю кофту с длинными рукавами. С собой был синий рюкзак с красными и серыми вставками, на нем имеется два значка. Один из них - "Последний день Помпеи" Приблизительно в 11:12 часов вышла из школы и могла пойти на тренировку по волейболу в АГУ, но сегодня там её никто не видел. Обычно, когда идет домой, то подходит к автобусной остановке на ул. Пушкина чуть дальше парка, на несколько кварталов. Могла находиться в центре, в районе АГУ и парка. Пытались дозвониться, но телефон выключен. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба связаться через комментарии. Родители, одноклассники и учителя очень переживают! Контакты родителей: 8(909)4701041 Ирина Владимировна 89034654210 Андрей Викторович