СМИ: в ДТП в Египте погибли девять полицейских

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Девять египетских полицейских погибли в воскресенье в результате ДТП к северо-востоку от Каира. Об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabia.

По его данным, полицейский автозак столкнулся с грузовиком с прицепом неподалеку от города Исмаилия. После удара машина со стражами порядка загорелась. Находившиеся внутри силовики не смогли выбраться наружу.

Сотрудники полиции направлялись из города Александрия на Северный Синай, где уже несколько лет армия и МВД проводят операцию против окопавшихся там боевиков. В числе жертв ДТП - двое офицеров.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

За последние несколько лет власти Египта вложили миллионы египетских фунтов в развитие дорожной инфраструктуры и создание систем безопасности на дорогах, однако изменить ситуацию со статистикой ДТП пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.