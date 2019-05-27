Петербуржец попал под колеса собственного автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Водитель, который пытался припарковать автомобиль на улице Мебельной в Приморском районе Санкт-Петербурга, выпал на ходу из салона, и затем на него наехал собственный автомобиль. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, при осуществлении парковки задним ходом допустил падение из машины, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на владельца. В результате ДТП водитель в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что инцидент произошел около 23:00 мск в воскресенье.

"По данному факту проводится проверка", - заключили в управлении ГИБДД по городу и области.