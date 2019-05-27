В КПРФ назвали причину нападения на главного редактора газеты "Родина"

На момент нападения он был недоволен отказом немедленно опубликовать его статью, сообщил ТАСС руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия.

"13 числа этот мужчина принес статью про Сталина главному редактору и попросил опубликовать ее. Сразу говорю, он состоит на учете в психбольнице. Сегодня пришел с сумкой, с пакетом, опирался на большую палку, а в пакете был завернут охотничий нож <…> Главный редактор Николай Федосеевич Бондаренко сказал, что такие политически важные темы обсуждаются на редакционной коллегии, а [пришедший] на это говорит: "Раз так, то я буду вас убивать", - сказал Лозовой.