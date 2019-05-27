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Нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
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В КПРФ назвали причину нападения на главного редактора газеты "Родина"

По словам депутата Виктора Лозового, мужчина, который совершил нападение, был недоволен отказом опубликовать его статью

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Мужчина, который напал на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае и сотрудников крайкома, состоит на психиатрическом учете.

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На момент нападения он был недоволен отказом немедленно опубликовать его статью, сообщил ТАСС руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края Виктор Лозовой, который находился на месте происшествия.

"13 числа этот мужчина принес статью про Сталина главному редактору и попросил опубликовать ее. Сразу говорю, он состоит на учете в психбольнице. Сегодня пришел с сумкой, с пакетом, опирался на большую палку, а в пакете был завернут охотничий нож <…> Главный редактор Николай Федосеевич Бондаренко сказал, что такие политически важные темы обсуждаются на редакционной коллегии, а [пришедший] на это говорит: "Раз так, то я буду вас убивать", - сказал Лозовой. 

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РоссияСтавропольский крайНападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
Нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
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