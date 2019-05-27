Дмитрий Украинский проводит в тюрьме Таиланда голодовку, чтобы добиться пересмотра дела

БАНГКОК, 27 мая. /ТАСС/. Российский гражданин Дмитрий Украинский, приговоренный в Таиланде к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств, проводит в тюрьме голодовку уже более 35 дней. Как в понедельник рассказал ТАСС консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини, чья компания представляет интересы россиянина, таким образом он пытается добиться пересмотра дела.

"Я навещал Дмитрия 14 мая, - сказал юрист. - На тот момент его голодовка длилась 23 дня". "Насколько мне известно на прошлой неделе он перешел с воды на подслащенный чай", - отметил Фини. По его словам, за годы в таиландской тюрьме Украинский потерял много веса, "но голодовка привела к его дальнейшему снижению, что также сказывается на здоровье".

Фини пояснил, что Украинский проводит голодовку, поскольку "чувствует, что с ним несправедливо обошлись". Юрист сообщил, что в течение апреля россиянин направил письма с просьбой пересмотреть его дело во многие инстанции, в том числе в департамент исправительных учреждений, главе Верховного суда, министерство иностранных дел, а также королю Таиланда.

Сложная история

Консультант напомнил, что во время первых обысков "полиция конфисковала многие вещи из квартиры Украинского в Паттайе". "Часть из них фигурировала в официальном списке доказательств, другие в нем не проходили, но все равно были изъяты, на время суда у него не было доступа ни к одному из этих предметов, - подчеркнул Фини. - Документы очень важны в его деле, поскольку в них были доказательства, способные прояснить детали сделок с недвижимостью, которые он совершал". "Уголовный суд вынес в отношении него решение, заявив, что не верит Украинскому, поскольку он не предоставил документы, подтверждающие сделки с недвижимостью", - сообщил Фини.

Юрист считает, что "россиянин проиграл уголовное дело, так как суд решил, что Украинскому заплатила преступная организация, частью которой он якобы являлся, 500 тыс. батов (15,7 тыс. долларов) в качестве платы за отмывание денег". "На самом деле, он был агентом по недвижимости, и 500 тыс. батов были его комиссией за организацию сделки с недвижимостью", - добавил он

Кроме того, некоторые местные СМИ повесили на Украинского ярлык "русский хакер", напомнил Фини. "Однако ведущие IT-специалисты Таиланда из отдела специальных расследований не смогли найти во всех конфискованных у него ноутбуках и телефонах хакерские инструменты или вредоносные программы. Он не хакер, но этот ярлык несправедливо повлиял на восприятие его личности и ход его дела", - считает юрист.

"Украинский получил самое суровое наказание, предусмотренное за отмывание денег, - пояснил специалист. - 10 лет за отмывание денег обычно назначаются тем, кто делал это на постоянной основе, или членам преступных группировок, занимающихся транспортировкой или распространением наркотиков".

История вопроса

15 июля 2016 года Украинский был задержан у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в изолятор временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан таиландским судом в связи с обвинением в отмывании денежных средств на территории США. 1 августа 2016 года заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о его выдаче российской стороне. В 2017 году суд одобрил экстрадицию россиянина в РФ, 20 февраля текущего года - в США. Это был первый случай в королевстве, когда были одобрены два подобных запроса на одного и того же человека. Ожидается, что решение об экстрадиции в ту или иную страну примут центральные органы власти Таиланда. Экстрадирован он будет после того, как отбудет в королевстве весь тюремный срок.