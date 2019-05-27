Пострадавшего в результате нападения главного редактора газеты "Родина" прооперировали

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Главный редактор газеты КПРФ "Родина" на Ставрополье Николай Бондаренко прооперирован после совершенного на него нападения. Об этом ТАСС рассказала в понедельник дочь пострадавшего Светлана Сундукова.

"Николай Федосеевич после операции, [была] долгая операция, долго не прекращалось кровотечение. Операция прошла успешно, состояние нормальное. Щека порезана ножом, [нападавший] метил в горло", - сказала собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, присутствовавший при нападении, во время удара Бондаренко успел отвернуться, но не смог избежать ранения. Сейчас состояние главного редактора газеты оценивается как средней тяжести, угрозы его жизни нет.