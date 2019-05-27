Краевой комитет КПРФ на Ставрополье планирует усилить охрану после нападения

Ранепе на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае Николая Бондаренко напал мужчина, который состоит на психиатрическом учете, после отказа главного редактора опубликовать его статьи.

"Будем работать, как всегда. Наверное, будем проявлять бдительность, будем проявлять осторожность. <…> Усилить меры безопасности - обговаривали это сегодня на совещании. Может, поставить кодовый замок, может камеру при входе поставим", - сказала Жукова.

Жукова рассказала, что в момент нападения на главреда "Родины" находилась в здании. Она услышала крики коллег, а потом увидела лежащего в коридоре мужчину, которого удерживали сотрудники крайкома. Они связали его подручными средствами до приезда полиции. Сотрудники МВД прибыли в течение пяти-шести минут.

Полицейским нападавший сказал, что с села Александровки и состоит на психучете. "Потом один из сотрудников милиции сказал, что он находится в розыске. Задали вопрос: "Зачем вы сюда пришли?" Он ответил: "Я пришел убить редактора, <...> чтобы был политический резонанс. Они говорят неправду, пишут неправду, мою статью не захотел печатать", - уточнила Жукова.

По ее данным, нападавший принес с собой дубинку и нож, который был не сразу заметен из-за того, что его завернули в газету.