СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Ставропольский краевой комитет КПРФ после нападения на главного редактора партийной газеты планирует усилить безопасность своего офиса, сообщила журналистам секретарь городского комитета КПРФ Лилия Жукова.
Ранепе на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае Николая Бондаренко напал мужчина, который состоит на психиатрическом учете, после отказа главного редактора опубликовать его статьи.
- Краевой комитет КПРФ на Ставрополье планирует усилить охрану после нападения
- В КПРФ обсудят усиление охраны региональных отделений после нападения в Ставрополье
- В КПРФ заявили, что напавший на редакцию газеты "Родина" находился в розыске
- Пострадавшего в результате нападения главного редактора газеты "Родина" прооперировали
"Будем работать, как всегда. Наверное, будем проявлять бдительность, будем проявлять осторожность. <…> Усилить меры безопасности - обговаривали это сегодня на совещании. Может, поставить кодовый замок, может камеру при входе поставим", - сказала Жукова.
Жукова рассказала, что в момент нападения на главреда "Родины" находилась в здании. Она услышала крики коллег, а потом увидела лежащего в коридоре мужчину, которого удерживали сотрудники крайкома. Они связали его подручными средствами до приезда полиции. Сотрудники МВД прибыли в течение пяти-шести минут.
Полицейским нападавший сказал, что с села Александровки и состоит на психучете. "Потом один из сотрудников милиции сказал, что он находится в розыске. Задали вопрос: "Зачем вы сюда пришли?" Он ответил: "Я пришел убить редактора, <...> чтобы был политический резонанс. Они говорят неправду, пишут неправду, мою статью не захотел печатать", - уточнила Жукова.
По ее данным, нападавший принес с собой дубинку и нож, который был не сразу заметен из-за того, что его завернули в газету.