Камеры установят у входа в крайком КПРФ Ставрополья после нападения на главреда газеты

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения будут установлены при входе в краевой комитет КПРФ на Ставрополье после нападения на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае и сотрудников крайкома. Об этом сообщил ТАСС представитель фракции КПРФ в Думе края Виктор Лозовой.