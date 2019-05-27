Камеры установят у входа в крайком КПРФ Ставрополья после нападения на главреда газеты

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения будут установлены при входе в краевой комитет КПРФ на Ставрополье после нападения на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае и сотрудников крайкома. Об этом сообщил ТАСС представитель фракции КПРФ в Думе края Виктор Лозовой.
В результате происшествия пострадал главный редактор "Родины" Николай Бондаренко и трое членов крайкома КПРФ, которые задерживали нападавшего. Бондаренко госпитализирован, сотрудникам крайкома оказана первая помощь. Нападавший доставлен в полицию.
"Поставим видеонаблюдение на входе в крайком и усовершенствуем систему пропуска", - сказал собеседник агентства.
Следователи Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления начали проверку по факту нападения.