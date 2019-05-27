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Нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе

Камеры установят у входа в крайком КПРФ Ставрополья после нападения на главреда газеты

Представитель КПРФ в Думе края Виктор Лозовой также отметил, что будет усовершенствована система пропуска

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения будут установлены при входе в краевой комитет КПРФ на Ставрополье после нападения на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае и сотрудников крайкома. Об этом сообщил ТАСС представитель фракции КПРФ в Думе края Виктор Лозовой.

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В результате происшествия пострадал главный редактор "Родины" Николай Бондаренко и трое членов крайкома КПРФ, которые задерживали нападавшего. Бондаренко госпитализирован, сотрудникам крайкома оказана первая помощь. Нападавший доставлен в полицию.

"Поставим видеонаблюдение на входе в крайком и усовершенствуем систему пропуска", - сказал собеседник агентства.

Следователи Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления начали проверку по факту нападения.

Теги
РоссияСтавропольский крайНападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
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