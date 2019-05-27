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Часы и кольцо из белого золота украли из ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве

Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Кольцо из белого золота и наручные часы общей стоимостью 1 млн. 350 тыс. рублей похитили из магазина "Часовая Биржа" в столичном ТРЦ "Афимолл Сити". Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный в магазине "Часовая Биржа", который расположен в ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве, отжал стеклянную дверцу витрины и забрал оттуда кольцо из белого золота с бриллиантами стоимостью 700 тыс. рублей и наручные часы стоимостью 650 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицию вызвал сотрудник магазина кнопкой тревожной сигнализации. На данный момент сотрудники МВД устанавливают приметы преступника.

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