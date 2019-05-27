СК начал проверку после падения снаряда на голову женщине во время салюта в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Следствие выясняет обстоятельства инцидента в Ярославле, где женщине во время салюта на День города на голову упал неразорвавшийся снаряд от фейерверка. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 25 мая. В связи с ним "организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов мероприятия наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), говорится в сообщении.