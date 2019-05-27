В горах Чечни автомобиль упал в пропасть

ТАСС, 27 мая. Автомобиль упал с 15-ти метровой высоты в пропасть в Чечне, один человек погиб, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Веденском районе Чеченской Республики проведена операция по поиску и эвакуации четверых пострадавших, автомобиль с которыми упал в 15-метровый обрыв", - сказали в министерстве, добавив, что в результате ЧП один человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.

В МЧС уточнили, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. "Регистрацию в чрезвычайном ведомстве региона любители экстремального отдыха не делали", - подчеркнули в ведомстве. Во время преодоления очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Один из пострадавших, несмотря на плохую мобильную связь в горах, дозвонился спасателям.

В поисково-спасательных работах были задействованы более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, полицейские и волонтеры. "Поиск пострадавших затруднялся отсутствием точных координат места аварии. Помогли спасателям местные жители, которые хорошо знают местность", - отметили в МЧС. Пострадавшие были обнаружены, в настоящее время проводится их эвакуация.