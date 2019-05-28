Власти проверят систему профилактики правонарушений несовершеннолетних после ЧП в Вольске

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить систему воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске, где во вторник семиклассник напал с топором на ученицу школы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Валерий Радаев держит на контроле инцидент в Вольске, в результате которого пострадала ученица школы № 4. Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Валентине Гречушкиной провести проверку всей системы воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних в Вольске", - сказали в пресс-службе.

Также Радаев заявил о необходимости проверки на предмет безопасности всех школ в регионе. "Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет - недопустимое нарушение правил безопасности. Поручаю зампреду Валентине Гречушкиной организовать массовую проверку средних образовательных учреждений вплоть до поселковых школ. Срок - неделя. А что касается случая в Вольске, - виновные в халатности должны ответить по всей строгости", - цитирует губернатора пресс-служба.

По уточненным данным правительства региона, состоялся консилиум медиков, идет подготовка к эвакуации пострадавшей девочки в областное учреждение здравоохранения в Саратов".

Как сообщила ТАСС детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль разбирательство по данному инциденту. "Ситуация на контроле у Кузнецовой. Мы [региональный аппарат] начали проверку. Информация о личности мальчика уточняется", - сказала она.