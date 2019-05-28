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В редакции газеты "Родина" приняли дополнительные меры безопасности после нападения

Руководитель фракции КПРФ в Ставропольской краевой думе Виктор Гончаров уточнил, что на входную дверь установили электромеханический замок

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Дополнительные меры по обеспечению безопасности приняты в ставропольском краевом комитете КПРФ после нападения на главного редактора партийной газеты "Родина": дежурному передан электрошокер, на двери установили электромеханический замок. Об этом сообщил ТАСС руководитель фракции КПРФ в Ставропольской краевой думе Виктор Гончаров.

"Да, приняты меры. Поставили электрозамок и вооружили дежурного электрошокером", - сказал собеседник агентства.

Гончаров отметил, что состояние главного редактора газеты "Родина", получившего ножевые ранения в результате нападения, удовлетворительное. "Думаю, что сегодня-завтра выпишут", - добавил он.

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