МВД не выявило нарушений у компании-перевозчика, чей автобус попал в ДТП в Приморье

ТАСС, 28 мая. Нарушения в работе компании-перевозчика, автобус которой попал ДТП в Приморском крае, не выявили. Об этом говорится в среду в сообщении, распространенном пресс-службой краевого управления МВД России.

"Проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 09:00 мск на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем находились более 40 граждан Китая. В ДТП погибли двое пассажиров, 19 человек (в том числе водитель автобуса) получили травмы различной степени тяжести. У водителя диагностировали сотрясение мозга. Все участники аварии доставлены в медучреждения. После оказания первой помощи один из них госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение.