Раненую школьницу из Вольска доставят самолетом в Саратов

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Медики транспортируют самолетом из Вольска в Саратов девочку, пострадавшую при нападении вооруженного топором подростка в школе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора Саратовской области.

"Вся специальная помощь будет оказана в учреждениях Саратова, самолет санавиации прибыл в Вольск для транспортировки пациента", - сказали в пресс-службе, уточнив, что медики районной больницы не проводили операции, выполнив первичную хирургическую обработку ран.

Ранее сообщалось, что напавшего на школьницу подростка задержали. Пострадавшую девочку 2007 года рождения доставили в больницу с травмой головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.