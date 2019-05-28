{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на школу в Саратовской области

Раненую школьницу из Вольска доставят самолетом в Саратов

В районной больнице девочке обработали раны, но операцию пока не проводили

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Медики транспортируют самолетом из Вольска в Саратов девочку, пострадавшую при нападении вооруженного топором подростка в школе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора Саратовской области.

"Вся специальная помощь будет оказана в учреждениях Саратова, самолет санавиации прибыл в Вольск для транспортировки пациента", - сказали в пресс-службе, уточнив, что медики районной больницы не проводили операции, выполнив первичную хирургическую обработку ран.

Ранее сообщалось, что напавшего на школьницу подростка задержали. Пострадавшую девочку 2007 года рождения доставили в больницу с травмой головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Теги
РоссияСаратовская областьНападение на школу в Саратовской области
СК возбудил дело по факту покушения на убийство после нападения на школьницу в Вольске
Читать полностью