Хакасский чиновник подал заявление в СК на избитого им журналиста ВГТРК

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Глава Ширинского района Сергей Зайцев подал заявление в следственные органы с просьбой привлечь корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина к ответственности за оскорбление представителя власти, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Ранее Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру. Глава района заявлял о том, что журналист спровоцировал его. В отношении Зайцева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

*[Зайцев] подал заявление о привлечении его (журналиста - прим. ТАСС) к ответственности по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), - сообщили в управлении, добавив, что по заявлению проводится проверка.

Кроме того, в рамках возбужденного в отношении Зайцева уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета "Вести. Дежурная часть".

Пожары, о последствиях которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.