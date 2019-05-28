В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"Подтверждаем, что Марат Касем был задержан. С его слов, с формулировкой "угроза национальной безопасности", - отметил собеседник ТАСС и уточнил, что Касем является гражданином Латвии и уже депортирован из страны. Представитель пресс-службы также проинформировал, что Касему закрыли въезд в Литву сроком на пять лет.

Касем депортирован в Ригу, подтвердил ТАСС представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис. "Как гражданин Латвии он выбрал такой вариант, купив себе билет на ближайший рейс. Пограничники сопроводили его до самолета", - сказал Мишутис. Корреспондент ТАСС связался с посольством Латвии, но на вопрос о том, располагает ли консульская служба какой-либо информацией об инциденте с латвийским гражданином, никаких комментариев получено не было.

"Касему не был разрешен въезд в Литву, так как он включен в список лиц, которым въезд в страну запрещен", - утверждал Мишутис. Однако в официальном перечне таких лиц, размещенном на сайте департамента миграции Литвы, Касем не значится.