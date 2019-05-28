МВД просит арестовать экс-главу Росграницы Безделова по новому уголовному делу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы избрать арест в отношении бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее к девяти годам колонии за мошенничество. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Борис Кожемякин.

"Следственный департамент МВД просит арестовать моего подзащитного на два месяца в рамках нового уголовного дела, выделенного в отдельное производство, которое перекликается с тем же делом, но по другим объектам", - сказал защитник, отметив, что Безделов уже отбывает наказание по первому уголовному делу по факту мошенничества почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.

В настоящее время Безделову инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"). Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей. Рассмотрение ходатайства следствия уже началось, осужденный доставлен в суд.

Первое дело

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил Безделова к девяти годам колонии общего режима. Мосгорсуд в сентябре 2018 года произвел пересчет срока наказания, засчитав день, проведенный в СИЗО, за полтора. Таким образом, проведенные в тюрьме около четырех лет Безделову были засчитаны за шесть лет.

Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. По версии следствия, Безделов, пытаясь похитить деньги, выделенные государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество. После этого Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

С сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.