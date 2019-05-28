В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в сообщении , опубликованном во вторник на сайте организации.

"Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека призвал российские власти возобновить и продолжить расследование убийства лидера оппозиции Бориса Немцова", - отмечается в заявлении. Как считают в комитете, "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта".

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.