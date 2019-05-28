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Расследование убийства Бориса Немцова

В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова

В Совете Европы считают, что полная правда об инциденте 2015 года не была раскрыта
Табличка на фасаде дома, где жил политик Борис Немцов Анвар Галеев/ТАСС
Описание
Табличка на фасаде дома, где жил политик Борис Немцов
© Анвар Галеев/ТАСС

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте организации.

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"Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека призвал российские власти возобновить и продолжить расследование убийства лидера оппозиции Бориса Немцова", - отмечается в заявлении. Как считают в комитете, "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта".

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Теги
РоссияНемцов, Борис ЕфимовичРасследование убийства Бориса Немцова
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