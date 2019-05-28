Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 28 мая 2019 года Безделову Д.А., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, т.е. до 28 июля", - сказала представитель суда.

Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге. Он полностью отрицает какую-либо причастность к инкриминируемому преступлению и считает, что эти объекты были построены в полном объеме.

По словам адвоката, Безделов был этапирован из колонии во Владимирской области, где отбывал наказание по первому уголовному делу о мошенничестве почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы, для проведения следственных действий в рамках нового дела, выделенного в отдельное производство.

Первое дело

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил Безделова к девяти годам колонии общего режима. Мосгорсуд в сентябре 2018 года произвел пересчет срока наказания, засчитав день, проведенный в СИЗО, за полтора. Таким образом, проведенные в тюрьме около четырех лет Безделову были засчитаны за шесть.

Он обвинялся в организации преступного сообщества и участии в нем с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, был оправдан районным судом) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как утверждало следствие, Безделов, пытаясь похитить деньги, выделенные государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создал преступное сообщество. После этого Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций. С сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.