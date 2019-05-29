Медики рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета в Калмыкии

ТАСС, 29 мая. Состояние двоих пострадавших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии улучшилось, в ближайшее время они будут переведены из реанимации в травматологическое отделение. Об этом сообщили ТАСС в республиканской больнице имени П. П. Жемчуева.

Летчик и его помощник пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета 28 мая в Приютненском районе Калмыкии. Их доставили в больницу имени Жемчуева. Состояние обоих оценивалось как стабильно тяжелое. У пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы и повреждения сегментов конечностей.

"Пострадавшие сегодня с улучшением переводятся из реанимации в травматологическое отделение. Операции были стандартные, пострадавшие перенесли все хорошо. Дальнейший прогноз благоприятный, угрозы для жизни отсутствуют", - сказали в больнице.

Южная транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверку "исполнения законодательства о безопасности полетов".