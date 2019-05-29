{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму погиб оставленный в автомобиле ребенок

Машина, в салоне которой находился ребенок, скатилась с горы и врезалась в жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Ребенок, оставленный в автомобиле, погиб в Крыму - машина покатилась со склона горы и перевернулась от столкновения с постройкой. Об этом в среду сообщается на сайте МЧС по Крыму.

"Припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой - жилым строением - и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, машина была припаркована на горе Мурун-Кир в районе села Строгановка, ведется расследование.

Теги
РоссияКрым
В Новой Москве избили гражданина Южной Кореи
Пострадавший находится в коме
Читать полностью