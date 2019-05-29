Сотрудники Росгвардии задержали угнавшего каршеринговую машину в Москве

МОСКВА , 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали автоугонщика, который похитил в Москве автомобиль одной из каршеринговых компаний. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Москве.

"В дежурную часть вневедомственной охраны в Москве поступила информация о том, что совершен угон автомобиля одной из каршеринговых компаний. Через несколько минут росгвардейцы обнаружили угнанный автомобиль, который двигался по Сиреневому бульвару в сторону центра", - сказали в ведомстве.

Сотрудники ведомства потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал их законные требования и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль был блокирован росгвардейцами.

"Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции", - отметили в Росгвардии.