Приговор новосибирскому экс-милиционеру за 19 убийств вступил в силу

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Приговор Новосибирского областного суда в отношении бывшего милиционера 52-летнего Евгения Чуплинского, убившего 19 женщин и осужденного на пожизненное заключение, вступил в силу после повторной апелляции в Верховном суде, сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"Вступил в силу приговор по делу о серийных убийствах женщин <...> в отношении Евгения Чуплинского. Он осужден по пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.

Решение признавшей Чуплинского виновным коллегии присяжных от 28 февраля 2018 года обжаловал Верховный суд России из-за допущенных процессуальных нарушений. 22 ноября 2018 года Новосибирский областной суд второй раз вынес приговор по этому уголовному делу - при новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также к возмещению морального вреда в пользу пяти потерпевших по 1 млн. рублей каждому. Сторона защиты обжаловала приговор в Верховном суде, который 29 мая 2019 года рассмотрел дело и оставил приговор Новосибирского облсуда в силе.

Прокуратура сообщает, что отбывать наказание Чуплинский будет в исправительной колонии особого режима.

О преступлениях Чуплинского

Как установили следствие и суд, Чуплинский совершал преступления в период с 1998 по 2005 год, а арестован был только в 2016 году.

Он пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 лет до 31 года, а затем убивал их. Чтобы скрыть преступления, он расчленял тела, а останки жертв оставлял в разных районах Новосибирска и его окрестностях. Одну из женщин он утопил, ее тело так и не было найдено. Личности 11 жертв до сих пор не установлены.

Выйти на след обвиняемого удалось лишь спустя десять лет после последнего убийства благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений были проверены в общей сложности более пяти тысяч мужчин, допрошены тысячи свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Использование новейшей криминалистической техники позволило в итоге установить ДНК-профиль преступника и путем сравнительных экспертиз найти совпадение с образцом одного из подозреваемых.

Чуплинский был арестован 23 апреля 2016 года. Сначала он сотрудничал со следствием и даже сообщил о еще двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам, но затем от признательных показаний отказался и стал настаивать на своей невиновности. Эксперты признали его вменяемым, но склонным к сексуальным расстройствам и садизму.