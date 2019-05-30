В Крыму возбудили дело после смерти ребенка, оставленного в машине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, оставленного в машине, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по региону.

"По результатам процессуальной проверки сообщения о смерти малолетней девочки, находящейся в автомобиле, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Ребенок, приехал на гору Мурун-Кир вместе с родителями. В то время как родители устроили пикник, девочка залезла в машину, которая покатилась, и, наехав на дом, перевернулась. Ребенка 2014 года рождения транспортировали в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.