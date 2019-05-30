Полиция допросила украинского капитана судна, с которым столкнулся катер на Дунае

ТАСС, 30 мая. Венгерская полиция допросила капитана судна, гражданина Украины, столкнувшегося в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек. Об этом в четверг сообщило агентство MTI со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам полковника полиции Адриана Пала, трагедия произошла после столкновения прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn компании Viking Cruises.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Будапеште, граждане России не пострадали в инциденте. По последним данным, семеро погибли, 21 числится в списке пропавших без вести.