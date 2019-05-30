Врачи были не вправе запретить сдавать ЕГЭ ученице из Чувашии, которая умерла на экзамене

ТАСС, 30 мая. Врачи и сотрудники школы по закону не могли запретить сдавать единый государственный экзамен девушке из Чебоксар, которая, несмотря на плохое самочувствие, отказалась от его переноса на другой день и позднее умерла в коридоре школы во время экзамена. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.

"О том, что у девушки врожденный порок сердца, знали и сотрудники школы, и медицинские работники. Девушку сопровождал фельдшер, еще перед проведением экзамена были подозрения, что ученица чувствует себя нехорошо, ей измерили давление и пульс, пульс зашкаливал. Девушке предложили сдать экзамен в другой день, но она отказалась. Запретить ей сдавать экзамен не могли по закону, так как школьница уже совершеннолетняя. Действия медиков и сотрудников учреждения проверят специалисты, есть и свидетели, и записи с камер видеонаблюдения", - сказала Романова.

По ее мнению, к смерти школьницы привело "стечение обстоятельств". Как предположила омбудсмен, школьница могла почувствовать себя плохо из-за жары, в день проведения экзамена температура воздуха поднялась до 29 градусов. "Скорее всего, будет проведена проверка условий проведения ЕГЭ, было ли комфортным помещение", - отметила Романова. Она сообщила, что каких-либо инцидентов, связанных с давлением педагогов на школьницу, не было.

Омбудсмен отметила, что девушка - из благополучной семьи, собиралась поступать в вуз. Из-за состояния здоровья она находилась на домашнем обучении, но экзамен решила сдавать в школе.

"Мы проводим проверку инцидента в обязательном порядке, также расследование проводит полиция, внутреннее расследование проводит министерство образования", - уточнила омбудсмен. Проверку, кроме того, проводит следственное управление СК РФ по республике.

Условия для проведения ЕГЭ

Как сообщил в четверг ТАСС начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров, все пункты проведения ЕГЭ в городе соответствовали требованиям, включая помещение, где сдавала экзамен девушка. "Оценка действий сотрудников учреждения будет дана по результатам внутриведомственной проверки, которая сейчас проводится, по итогам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности виновных", - сказал Захаров.

Он отметил, что с мамой школьницы "провели переговоры по телефону, после консультации с ней было принято совместное решение о продолжении экзамена".

По словам Захарова, случаи ухудшения самочувствия учащихся во время ЕГЭ периодически происходят. "Дети волнуются. Поэтому нужно обеспечить оказание медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

В среду на сайте Министерства здравоохранения Чувашии появилась информация о том, что ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи ЕГЭ. Дежурившие в школе во время сдачи экзамена медицинские сотрудники оказали девочке экстренную помощь, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца.