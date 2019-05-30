Неизвестные залили в фонтан в центре Калининграда жидкость, окрасившую его в зеленый цвет

КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Неизвестные залили в фонтан в центре Калининграда у монумента "Мать Россия" жидкость, окрасившую его струи в ядовито-зеленый цвет. Фонтан остановлен, ведется его очистка, власти намерены обратиться в полицию для выявления злоумышленников, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Фонтан окрасился в зеленый цвет сегодня утром. В него была залита некая жирная красящая жидкость. Сейчас работа фонтана остановлена, началась работа по его очистке. Надеемся, что к обеду пятницы работа фонтана будет восстановлена в нормальном режиме", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Собеседник уточнил, что, по предварительным данным, опасности для людей жидкость, залитая в фонтан и окрасившая его, не представляет. Тем не менее, пробы воды отправлены для анализа в лабораторию.

"Мы запросили записи камер наблюдения системы "Безопасный город", установленных в том районе. После их получения, обратимся в полицию с заявлением о розыске злоумышленников", - добавил собеседник. Они будут привлечены к административной ответственности, кроме того, город намерен взыскать с них нанесенный ущерб, но его сумма пока не установлена.

Фонтан - замкнутая система, поэтому утечка воды из него в другие системы водоснабжения невозможна, уточнил собеседник.